Indonesian Acehin maakunnassa ainakin 52 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä, ilmoittaa paikallinen terveysviranomainen. Uhriluvun odotetaan kasvavan, koska kymmenien pelätään hautautuneen romahtaneisiin rakennuksiin. Loukkaantuneita on satoja, ja monilla on vakavia vammoja.