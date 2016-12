Kaksi kautta YK:n pääsihteerinä toiminut Ban Ki-moon sanoi myös, että on ollut kunnia jakaa kyseinen tehtävä hänen kanssaan töitä tehneiden kanssa. LEHTIKUVA/AFP

NEW YORK

YK:n väistyvä pääsihteeri Ban Ki-moon on jättänyt hyvästinsä YK:lle perjantaina. Tunteikkaiden hyvästien aikana Ban sanoi muun muassa, että on ollut etuoikeus toimia johdossa järjestössä, joka tekee töitä globaalin kriisin ratkaisemiseksi. Kaksi kautta pääsihteerinä toiminut Ban sanoi myös, että on ollut kunnia jakaa kyseinen tehtävä hänen kanssaan töitä tehneiden kanssa.