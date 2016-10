YK on huolissaan avustuskuljetuksiin kohdistuneista ryöstöistä ja hyökkäyksistä hirmumyrskyn runtelemassa Haitissa. Hätäavun, kuten ruoan, lääkkeiden ja muiden välttämättömyyksien perille saaminen myrskyn repimille alueille on ollut paikoin hidasta. Hätääkärsivät haitilaiset ovat muun muassa sulkeneet teitä eteläisellä niemimaalla pysäyttääkseen kuljetukset. Joissain tapauksissa kuljetuksia on ryöstetty.