Yhdysvaltain Helsingin-suurlähettiläs Charles C. Adams luonnehti keskiviikkoaamuna Donald Trumpin vaalivoittoa vähintäänkin tyrmääväksi uutiseksi – ja sekin on alakanttiin sanottu, hän summasi lähetystön vaalivalvojaisten lopuksi pitämässään puheessa.

Adams puhui Trumpin voitettua tärkeän Pennsylvanian osavaltion ääntenlaskennan. Käytännössä kyse oli hänen jäähyväispuheestaan. Vaalitulos tarkoitti, että hänen on jätettävä eronpyyntönsä ennen vuodenvaihdetta.

Hetkeä ennen puhettaan Adams arvioi STT:lle, että Trumpin kampanjapuheiden toteuttamisella voi olla vaikutuksia Suomen turvallisuusympäristöön.

– Hän on sanonut Natosta, Venäjän presidentistä, Krimin Venäjään liittämisen legitimiteetistä ja Ukrainasta sellaisia asioita, että jos ne toteutetaan käytännössä, turvallisuusympäristöönne voi kyllä kuvitella muutoksia, Adams sanoi.

"Kaikki arvaukset ovat yhtä hyviä"

Adams piti vaikeana arvioida, mitä muutoksia presidentinvaihdos tuo Yhdysvaltoihin ensimmäisinä.

– Valitulla presidentillä ei ole ohjelmaa, ei agendaa, ei konkreettista tiekarttaa. Kaikki arvaukset ovat yhtä hyviä, hän sanoi STT:lle.

Samalla hän kuitenkin painotti, että demokratia oli jälleen näyttänyt voimansa ja johtaa nyt rauhanomaiseen vallanvaihtoon.

Yhdysvalloissa kukin presidentti valitsee omat suurlähettiläänsä, usein tukijoidensa joukosta. Myös Adams on ollut presidentti Barack Obaman aktiivitukija. Jos vaalit olisi voittanut demokraattien Hillary Clinton, tämä olisi pyytänyt Obaman valitsemia lähettiläitä jatkamaan, kunnes uusi hallinto olisi päässyt alkuun työssään ja tilalle olisi lähetetty uudet. Nyt Adamsin on lähdettävä ennen uuden republikaanipresidentin tammikuisia virkaanastujaisia.

Adams on juristi, joka ennen Suomeen tuloaan elokuussa 2015 työskenteli sveitsiläisessä lakifirmassa. Puheessaan hän vakuutti valvojaisyleisölle, että lähettilään paikka on ollut paras työ, joka hänellä on koskaan ollut, eikä lähtö Suomesta ollut lainkaan tervetullut.

STT