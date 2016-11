Yhdysvalloissa ihmisiä on kerääntynyt protestoimaan tulevaa presidenttiä Donald Trumpia vastaan. Muun muassa ABC7 News -uutiskanavan toimittaja kertoo Twitterissä, että ihmiset ovat kerääntyneet Trump-hotellin luokse New Yorkissa. Toimittajan mukaan ihmiset ovat liimanneet hotellin seinään julisteen, jossa on piirros Trumpista ja sana viha. NBC New Yorkin mukaan protestoijia kerääntyi keskiviikkoiltana Manhattanilla sijaitsevalle Union Squarelle yli 400. Myös toinen protestoijien ryhmä kerääntyi Manhattanilla.