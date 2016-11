NEW YORK

Yhdysvalloissa äänestäjät ratkaisevat tänään, onko maan seuraava presidentti Hillary Clinton vai Donald Trump. Kyselyiden mukaan Clinton on hienoinen ennakkosuosikki.

Perinteisesti varaslähdön äänestyksessä tekee piskuinen Dixville Notchin kylä New Hampshiressa. Kylän kymmenkunta asukasta äänestää heti puolenyön jälkeen Suomen aikaa. Toden teolla äänestys alkaa kuitenkin vasta alkuiltapäivästä Suomen aikaa, jolloin esimerkiksi Yhdysvaltain itärannikolla on varhainen aamu.

Vaali ratkeaa muutamassa tärkeässä vaa'ankieliosavaltiossa. Ensimmäisissä osavaltioissa äänestys päättyy noin kello 01 Suomen aikaa ja kello 02–03 äänestys päättyy jo yli 20 osavaltiossa. Näiden joukossa on ratkaisevina pidettyjä osavaltioita, kuten Florida, Ohio ja Pohjois-Carolina.

Esimerkiksi Ohiota on pidetty vahvana vaalituloksen ennakoijana. Ohion voittaja on edennyt Valkoiseen taloon vuodesta 1960 lähtien. Lisäksi esimerkiksi Floridalla on ratkaiseva asema suuren valitsijamiesten määrän takia.

Vaa'ankieliosavaltiot ratkaisevassa asemassa

Merkittävien osavaltioiden äänestyksen päättymisen jälkeen suuret mediayhtiöt alkavat julkistaa osavaltioittain tuloksia, jotka perustuvat ovensuukyselyihin, ääntenlaskentaan ja mediayhtiöiden ennusteisiin.

Mediayhtiöt saattavat julistaa voittajan jo ennen äänestyksen päättymistä, jos tarpeeksi moni avainosavaltio kallistuu selkeästi Trumpin tai Clintonin puolelle. Esimerkiksi länsirannikolla Kaliforniassa äänestys päättyy vasta aamukuuden aikoihin Suomen aikaa.

Tuloksen odotetaan olevan selvillä aikaisin keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Koska tilanne Trumpin ja Clintonin välillä on kuitenkin tasaväkinen, aikataulut voivat venyä ja äänet voidaan joutua jopa laskemaan uudelleen. Pääpiirteittäin Clintonia ja demokraatteja on kannatettu muun muassa itä- ja länsirannikolla. Trumpin ja republikaanien kannatus puolestaan on ollut vahvinta sisämaan osavaltioissa.

Presidentin ohella Yhdysvalloissa valitaan myös kolmasosa kongressin senaattoreista ja kaikki edustajainhuoneen jäsenet.

STT