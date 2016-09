New Yorkissa on löytynyt toinen epäilty räjähde, kirjoittaa New York Times. Lehden mukaan esine löytyi neljän korttelin päästä ensimmäisestä räjähdyspaikasta ja muistuttaa painekattilaa. Uutiskanava CNN:n näyttämästä kuvasta ilmenee, että epäiltyyn räjähteeseen on kiinnitetty johtoja ilmastointiteipillä.