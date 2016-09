Yhdysvallat on päättänyt antaa lisää humanitaarista apua Syyrialle. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on myöntänyt 364 miljoonaa dollaria eli noin 324 miljoonaa euroa Syyrian auttamiseksi. Rahalla on tarkoitus auttaa YK:ta ja kansalaisjärjestöjä auttamaan sisällissodan takia ahdingossa olevia siviilejä.