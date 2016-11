Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että lähes puolet maailman hiv-tartunnan saaneista ihmisistä ei tiedä asiasta. Järjestö arvioi, että tartunnastaan tietämättömiä HI-viruksen kantajia on maailmalla noin 14 miljoonaa.

Tilanne on kuitenkin parempi kuin vuosikymmen sitten, jolloin vain noin 12 prosenttia viruksen kantajista oli asiasta tietoisia.

WHO:n johtaja Margaret Chan suositteli, että kotitestausmahdollisuuksia pitäisi laajentaa, jotta useampi tartunnan saanut saisi hoitoa. Testejä on saatavissa, mutta ei vielä kaikissa maissa.

WHO:n tavoite on, että kaikki hiv-tartunnan saaneet saisivat estolääkitystä. Nyt arvio on, että diagnoosin saaneista 80 prosenttia on estolääkityksen piirissä.

STT