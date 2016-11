Savisaar on kuulunut Viron politiikan ykkösketjuun 1980-luvulta asti. Lehtikuva/AFP.

Savisaar on kuulunut Viron politiikan ykkösketjuun 1980-luvulta asti. Konkaripoliitikon poliittinen ura on kuitenkin hiipunut korruptioepäilyjen vuoksi. Lisäksi hänellä on ollut terveysongelmia.

Savisaar tukee keskustan johtoon vironvenäläistä Yana Toomia. Toinen suosikki puheenjohtajaksi on Jüri Ratas.

STT