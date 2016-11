Lontoossa tapahtuneessa raitiovaunuonnettomuudessa on kuollut ainakin viisi ihmistä, ilmoittaa brittipoliisi muun muassa BBC:n mukaan. Yli 50 loukkaantunutta on viety sairaalaan. Poliisi on pidättänyt vaunun kuljettajan, mutta ei vielä kerro mistä häntä epäillään.