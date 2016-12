Sotshin rantapromenadille on tuotu kukkia koneturmassa kuolleiden muistoksi. LEHTIKUVA/AFP

Armeijan kone putosi eilen mukanaan 92 ihmistä. Kaikkien koneessa olleiden oletetaan kuolleen.

Venäjän ilmavoimien uudenvuoden juhlallisuuksiin Syyriaan matkannut Venäjän armeijan kone syöksyi Mustaanmereen varhain joulupäivän aamuna. Yli 60 matkustajista oli entisen puna-armeijan kuoron jäseniä.

Koneen putoamisen syy on yhä hämärän peitossa, mutta terrorismi on jälleen suljettu pois mahdollisista syistä. Venäjän turvallisuuspalvelu tutkii neljää mahdollista teoriaa, jotka ovat pilotin virhe, tekninen vika, vääränlainen polttoaine ja vieras kappale koneen moottorissa.

Koneen musta laatikko on yhä meressä, joten sitä ei ole päästy tutkimaan.

Koneen etsinnöissä on mukana yli 3 000 ihmisen lisäksi yli 40 alusta sekä sukeltajia, lentokoneita, helikoptereita sekä kauko-ohjattavia lennokkeja ja luotaimia. Paikalla olevan uutistoimisto AFP:n kuvaajan mukaan armeija on eristänyt tutkimuksia varten osan Sotshin rannasta.

Vedestä on löytynyt kymmenen matkustajan ruumiit ja osia kymmenistä muista. Liikenneministeri Maksim Sokolovin mukaan ruumiita on saattanut ajautua merivirran mukana Abhasian rannikolle, jossa myös on käynnistetty etsinnät.

STT