Pariisissa sotilas on ampunut isolla veitsellä aseistautunutta hyökkääjää Louvren taidemuseon lähellä. Hyökkääjä haavoittui luodeista vakavasti, mutta poliisin mukaan hän on edelleen elossa.

Veitsihyökkääjän kohteena ollut sotilas sai myös lieviä vammoja. Hyökkääjän asetta kuvataan macheteksi eli viidakkoveitseksi.

RTL-uutisten mukaan mies pyrki Louvren sisääntuloaulaan mukanaan yksi tai kaksi selkäreppua. Poliisin mukaan repuista ei kuitenkaan löytynyt räjähteitä. Miehen kerrotaan huutaneen "Allahu akbar" ennen haavoittumistaan.

Hyökkääjä haavoittui luodeista keskivartaloon. Ranskan sisäministeriön edustaja Pierre-Henry Brandet kertoo L'Express-lehdelle, että tapahtumapaikalla oli toinenkin henkilö, jota puhutetaan.

Ranskan pääministeri Bernard Cazeneuve kuvaa hyökkäystä luonteeltaan terroristiseksi.

Viranomaiset ovat evakuoineet tapahtumapaikan museon edustalla ja museo on suljettu. Myös läheinen metroasema on toistaiseksi suljettu. Lisäksi poliisi on eristänyt tapahtumapaikalle johtavia katuja.

– Museossa olleet ihmiset, heitä oli noin 250, on pidetty etäällä ja heidät on ohjattu turvallisille alueille Louvressa, sanoo Pariisin poliisin päällikkö Michel Cadot.

Museovieraat on määrä ohjata ulos pienissä ryhmissä.

STT