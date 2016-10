Pence sanoi olevansa kiitollinen, että Trump on pyytänyt puheitaan anteeksi. Hän sanoi rukoilevansa Trumpin perheen puolesta ja odottavansa Trumpin huomisillan väittelyä Hillary Clintonin kanssa.

Trumpin puheet ovat järkyttäneet perinteisillä arvoilla ratsastavia republikaaneja ja useampi puolueen vaikuttaja on ilmoittanut, ettei voi enää tukea Trumpia.

Jopa Trumpin vaimo Melania Trump liittyi miehensä törkypuheiden paheksujien joukkoon. Melania Trump sanoi lausunnossaan, että Trumpin käyttämät sanat ovat "loukkaavia ja mahdottomia hyväksyä".

Melania Trumpin mukaan sanat eivät edusta sitä miestä jonka hän tuntee. Hän sanoi toivovansa, että ihmiset hyväksyvät Trumpin anteeksipyynnön.

Asiantuntija ei vielä vihellä Trumpin peliä poikki

Trumpin ympärille puhjennut videokohu on poikinut myös maailmalla pöyristyneitä kommentteja, mutta suomalaisasiantuntija ei vielä sen perusteella ole valmis julistamaan Hillary Clintonia tulossa olevien vaalien voittajaksi.

– En vielä viheltäisi peliä poikki tämänpäiväisestä vaan odottaisin, miten asiat sunnuntaina menevät, sanoo ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.

Aaltola viittaa sunnuntaina käytävään ehdokkaiden vaaliväittelyyn.

– Kyllähän tämä (video) sen mittaluokan asia on, että yleensä Yhdysvaltain vaaleissa ehdokas kaatuisi tuollaiseen, mutta Donald Trump on tietysti poikkeuksellinen yksilö.

Vaikka naisvihamieliset kommentit eivät ole Aaltolan mukaan Yhdysvalloissa yksityiskeskusteluissa poikkeuksellisia, hän uskoo kommenttien julkitulon politiikassa tuottavan Trumpille paljon päänvaivaa.

– Tämä tarkoittaa, että hänen täytyy kääntää kampanjaa yhä negatiivisempaan suuntaan ja korostaa Hillary Clintonin väitettyjä moraalittomuuksia.

Aaltolan mukaan lokakuussa Yhdysvaltain vaaleissa tapahtuu yleensäkin asioita, jotka kääntävät vaalien kurssia. Trumpin video on yksi näistä. Toinen kysymys on, voiko tässä kuussa tapahtua vielä jotakin sellaista, mikä on haitaksi Clintonin kampanjalle?

Trump pyysi poikkeuksellisesti anteeksi

Washington Post -lehden julkaisemalla videolla Trump muun muassa puhuu naisten kourimisesta ja sanoo, että naisille voi tehdä mitä vain, kunhan on "tarpeeksi suuri tähti".

– He antavat sinun tehdä sen, voit tehdä mitä vain, Trump sanoo videolla.

Hän käyttää naisia kuvaillessaan myös halventavaa kieltä. Video on kuvattu vuonna 2005, kun Trump vieraili yhdysvaltalaisen saippuaoopperan kuvauksissa.

Trump on poikennut normaaleista tavoistaan ja pahoitellut naisia halventavia kommenttejaan.

– Jokainen minut tunteva tietää, että nämä sanat eivät heijasta sitä, kuka olen, uutistoimisto AFP siteeraa Trumpin videoitua viestiä.

– Sanoin näin, olin väärässä ja pyydän anteeksi.

Useat republikaanipoliitikot ovat ilmoittaneet vetävänsä tukensa Trumpilta törkyvideon vuoksi. Muun muassa Illinoisin senaattori Mark Kirk on Twitterissä jopa esittänyt ehdokkaan vaihtamista.

Clinton voi käyttää väittelyssä

Presidenttiehdokkaiden on määrä kohdata toisessa kahdenkeskisessä vaaliväittelyssään sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.

Yhdysvalloissa arvuutellaan nyt, käyttääkö Clinton Trumpin "pukuhuonepuheita" vaaliväittelylavalla tätä vastaan. Aikaisemmin Trump on uhannut voivansa ottaa väittelyssä esiin Clintonin miehen Bill Clintonin uskottomuuden, joten väittelystä on ennakoitu ärhäkkää.

