Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump joutui naisten hampaisiin sen jälkeen, kun julki tuli video, jossa hän kehuskelee voivansa kouria naisia luvatta, koska on kuuluisa. LEHTIKUVA/AFP

Trump joutui naisten hampaisiin sen jälkeen, kun julki tuli vuonna 2005 kuvattu video, jossa hän kehuskelee voivansa kouria naisia luvatta, koska on kuuluisa.

Naiset ovat osoittaneet mieltään myös esimerkiksi Philadelphiassa ja New Yorkissa.

Kannatuksessa nopea muutos

Presidentinvaalien tuloksen kannalta ratkaisevina on pidetty perinteisesti niin kutsuttaja vaa'ankieliosavaltioita, joita on 13. Niissä demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton johtaa nyt Trumpia naisäänestäjien kannatuksessa 15 prosenttiyksiköllä, käy ilmi CBS Newsin tuoreesta mielipidekyselystä. Clinton on lisännyt kannatustaan näiden osavaltioiden naisäänestäjien parissa 10 prosenttiyksiköllä vain kuukaudessa.

Edellisissä presidentinvaaleissa republikaaneja äänestänyt Blair Westover kiteytti naisten näkökannan sanomalla, että nyt ei ole kyse vain skandaalista.

– Presidenttiehdokas kannustaa luvatta tehtävään seksuaaliseen kontaktiin, joka tapahtuu julkisella paikalla. Sitä ei pidä hyväksyä osaksi vaalikeskustelua.

Naiset ovat niin ikään syyttäneet, että Trump muuttaa kommenteillaan raiskauksia hyväksyttävämmiksi.

Trump on pyytänyt anteeksi kohuvideolla esittämiään räikeitä kommentteja. Hän on kuitenkin samalla vähätellyt tapausta luonnehtimalla sitä miesten kesken käydyksi "pukuhuonepuheeksi".

STT