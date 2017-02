Tillerson saa johtoonsa ulkoministeriön, jota on presidentti Donald Trumpin alkaneella kaudella ravistelleet muun muassa useiden virkamiesten lähtö sekä laajalti vastustusta nostanut seitsemää muslimienemmistöistä maata koskeva maahantulokielto.

Tillerson, 64, nousi ExxonMobilin toimitusjohtajaksi 2006, ja hän on tehnyt koko työuransa öljy-yhtiössä. Hänellä ei ole poliittista kokemusta, eikä hän ole toiminut diplomaattina.

– Tämä on mies, jota kunnioitetaan joka puolella maailmaa jo ennen kuin hän aloittaa, Trump sanoi Valkoisessa talossa.

– Hän jätti erittäin hyvän työn tätä varten. Sen haluan kertoa teille, presidentti jatkoi.

Tillerson kiitti presidenttiä ja vannoi palvelevansa aina amerikkalaisia. Hänen on määrä tavata uuden päämajansa henkilökuntaa tänään.

Nimitys hyväksyttiin senaatissa äänin 56–43. Neljä demokraattia äänesti Tillersonin puolesta.

Suhteet Venäjään herättäneet kritiikkiä

Tillersonia on kritisoitu muun muassa siitä, että hänellä on nähty olevan liian läheiset suhteet Venäjän suuntaan. Tillerson on esimerkiksi saanut Venäjän presidentti Vladimir Putinilta Ystävyyden kunniamerkin. Korkea kunnianosoitus myönnetään ulkomaalaisille, jotka työskentelevät suhteiden parantamiseksi Venäjän valtioon ja kansaan. Exxonilla onkin ollut Venäjällä suuria hankkeita, jotka lännen pakotepolitiikka on pysäyttänyt.

Senaatin kuulemisessa Tillerson kuitenkin teki eroa Trumpiin selvästi tiukemmilla linjauksilla Venäjän suhteen. Tillerson muun muassa tuomitsi Venäjän toimet Ukrainassa. Hän kertoi, että olisi vastannut Krimin valtaamiseen ja Venäjän toimiin Itä-Ukrainassa suuremmalla voimalla kuin entisen presidentin Barack Obaman hallinto. Tillersonin mukaan Yhdysvaltojen olisi pitänyt antaa Ukrainalle enemmän tiedustelu- ja sotilaallista apua.

STT