Yhdysvalloissa kongressi on ottanut ensi askeleen Obamacarena tunnetun terveydenhuoltouudistuksen purkamiseksi. Sekä senaatti että edustajainhuone ovat nyt hyväksyneet suunnitelman budjettikehyksestä, joka avaa keinot kumota presidentti Barack Obaman läpi ajama sairausvakuutus.

Presidentiksi alkavalla viikolla nouseva Donald Trump on sanonut tahtovansa purkaa Obamacaren mahdollisimman nopeasti. Hänen puolueellaan republikaaneilla on enemmistö sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Obama edustaa demokraattipuoluetta.

Trump on vaatinut terveydenhoitolain korvaamista uudella pikaisesti. Demokraatit ovat varoittaneet, että hätäillen muutettu terveydenhuoltolaki voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin.

Edustajainhuoneen republikaanien puhemies Paul Ryan on taas luonnehtinut lain muuttamista pelastustehtäväksi.

– Obamacare on kokeilu, joka on epäonnistunut. Meidän on puututtava asiaan ennen kuin asiat pääsevät pahemmiksi, Ryan tähdensi.

"Miljoonien sairausvakuutus uhattuna"

Yhdysvaltain kongressin vaikea kahtiajako kävi ilmi myös äänestyksissä Obamacaren muuttamiseksi. Yksikään demokraatti ei tukenut republikaanien suunnitelmaa.

Yhdeksän republikaania tosin oli Obamacaren säilyttämisen kannalla edustajainhuoneessa.

Nyt tehdyt linjaukset merkitsevät sitä, että demokraatit eivät pysty pysäyttämään tai viivyttämään terveydenhuollon lakimuutosta. Kongressi voi hyväksyä sairausvakuutuksen muutoksen yksinkertaisella enemmistöllä, siihen ei tarvita 60 edustajan määräenemmistöä.

Obamacaren kumoaminen oli presidentinvaaleissa Trumpin kampanjan keskeisiä teemoja.

Väistyvä demokraattihallinto on pitänyt Obamacarea suurena onnistumisena. Vuonna 2010 säädetty laki on demokraattien mukaan tuonut sairausvakuutuksen 20 miljoonalle amerikkalaiselle, joilla ei aiemmin ollut siihen mahdollisuutta. Lain kumoaminen saattaa demokraattien mukaan pudottaa miljoonat ihmiset pois sairausvakuutuksen piiristä.

Käytännössä Obamacaren korvaaminen toisella järjestelmällä nopeassa aikataulussa olisi erittäin haastavaa. Lain laatimiseen käytettiin kaksi vuotta.

