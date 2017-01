Yhdysvaltojen suurlähetystöjen viisumiohjeistus on juuri muuttunut, kertoo osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta ulkoministeriöstä Iltalehdelle.

Presidentti Donald Trumpin asettama maahantulokielto Yhdysvaltoihin koskee nyt myös kaksoiskansalaisia eli niitä suomalaisia, joilla on Irakin, Iranin, Jemenin, Libyan, Somalian, Sudanin tai Syyrian kansalaisuus. Heitä on Suomessa yli 11 000.

Soini: Trumpin asettama maahantulokielto on epäreilu

Ulkoministeri Timo Soinin (ps.) mielestä presidentti Donald Trumpin asettama, tiettyjen maiden kansalaisia koskeva maahantulokielto Yhdysvaltoihin on epäreilu. Soini sanoo Twitterissä, että jokainen ihminen ansaitsee yksilöllisen kohtelun.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) kirjoitti Twitterissä aiemmin, että Suomen ja muiden EU-maiden ei tule missään oloissa syrjiä pakolaisia uskonnon perusteella. Mykkäsen mukaan näin ei myöskään tule tapahtumaan.

Merkel ja May kritisoivat USA:n maahantulorajoituksia

Saksan liittokansleri Angela Merkel tuomitsee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämät maahantulorajoitukset. Vaikka päättäväinen taistelu terrorismia vastaan on tarpeen, ihmisiä ei voida asettaa epäilyksen alaisiksi alkuperän tai uskonnon perusteella, Merkel sanoi edustajansa välityksellä uutistoimisto DPA:n mukaan.

Kritiikkiä tuli myös Britannian pääministeriltä Theresa Mayltä. May ei ole yhtä mieltä rajoituksista ja puuttuu asiaan, jos niitä sovelletaan britteihin, pääministerin kansliasta kerrottiin.

Yhdysvaltojen useiden muslimimaiden kansalaisille määräämä maahantulokielto on suuri lahja ääriryhmille ja heidän kannattajilleen, sanoo Iranin ulkoministeri Javad Zarif.

Ministerin mukaan syrjivä kielto on omiaan helpottamaan terroristien värväystoimia.

Iran kuuluu niihin seitsemään maahan, joiden kansalaisille kielto on määrätty. Iran on jo sanonut aikovansa kieltää amerikkalaisten maahantulon.

Presidentti Donald Trump allekirjoitti perjantaina asetuksen, jolla samalla keskeytettiin pakolaisten vastaanotto.

Liittovaltion tuomari myönsi hätäluvan maahan saapumiseen

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on myöntänyt hätäluvan maahan saapumiseen niille väliaikaisten maahantulokieltojen piirissä oleville, jotka ovat jo saapuneet tai ovat matkalla Yhdysvaltoihin ja joilla on viisumi. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamien väliaikaisten maahantulokieltojen myötä ihmisiä on muun muassa otettu kiinni lentokentillä Yhdysvalloissa tai heitä ei ole päästetty ollenkaan lentämään maahan.

Presidentin asetus koskee Syyrian, Irakin, Iranin, Jemenin, Libyan, Somalian ja Sudanin kansalaisia mukaan lukien kaksoiskansalaiset.

BBC kertoo että, kansalaisoikeuksia puolustavan American Civil Liberties Union -järjestön (ACLU) mukaan tuomarin päätös estää maahan jo saapuneiden karkottamisen. Järjestön mukaan 100–200 ihmistä on otettu kiinni lentokentillä tai matkan aikana.

ACLU nosti eilen oikeusjutun Trumpin allekirjoittamaa asetusta vastaan.

– Nyt tärkeintä oli varmistaa, ettei ketään laiteta takaisin koneeseen, järjestön toiminnanjohtaja kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan poistuessaan kuulemisesta, jossa tuomari päätti hätäluvan myöntämisestä.

Toinen kuuleminen on määrä järjestää ensi kuussa.

Protesteja lentokentillä

Väliaikaiset maahantulokiellot ovat kirvoittaneet protesteja Yhdysvaltain lentokentillä. Mediatietojen mukaan ainakin John F. Kennedyn kansainvälisellä lentokentällä New Yorkissa sekä Chicagon O'Haren kansainvälisellä lentokentällä on protestoitu. Tiedot osallistujamääristä ovat vaihdelleet. Uutistoimisto AFP:n mukaan New Yorkin kentälle saapui mieltään osoittamaan arviolta 2 000 ihmistä.

YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM ja pakolaisjärjestö UNCHR ovat kehottaneet Yhdysvaltoja jatkamaan maan pitkään jatkunutta perinnettä konflikteja ja vainoa paenneiden suojelussa.

Trumpin päätös on kuitenkin kerännyt kiitosta hänen kannattajiltaan. Myös Tshekin presidentti Milos Zeman ja Hollannin äärioikeistolaisen vapauspuolueen johtaja Geert Wilders ovat kehuneet päätöstä.

Trump kiellosta: Toimii erittäin mukavasti

Trump itse on kommentoinut tilannetta toteamalla, että hänen mielestään kielto toimii "erittäin mukavasti".

– Tämä on nähtävissä lentokentillä, tämä on nähtävissä kaikkialla, Trump sanoi toimittajille.

Presidentti tai kukaan tämän edustajista ei toistaiseksi ole kommentoinut tuomarin päätöstä maassa pysymisen mahdollistavista hätäluvista.

Maahantulokielto on herättänyt epävarmuutta siitä, ketkä pääsevät maahan. Aiemmin viranomaiset sanoivat, että matkoilla olevia oleskeluluvalla Yhdysvalloissa asuvia päästetään viranomaisten mukaan takaisin "harkinnanvaraisesti".

Suomessa on Tilastokeskuksen tietojen mukaan noin 11 000 ihmistä, joita väliaikainen maahantulokielto Yhdysvaltoihin koskettaa kaksoiskansalaisuuden takia. Suomen kaksoiskansalaisten määrästä kertoi Helsingin Sanomat.

STT