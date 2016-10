Äänestäjistä 98 prosenttia tyrmäsi EU:n turvapaikanhakijakiintiöt, mutta äänestysaktiivisuus jäi noin 45 prosenttiin. Alhainen äänestysprosentti tarkoittaa, että tulos ei ole virallisesti pätevä. Näin ollen äänestys on tulkittu takaiskuksi pääministeri Viktor Orbanille.

Miklossyn mukaan arvioissa ei ole huomioitu riittävästi sitä, että Unkarissa on aina paljon nukkuvia äänestäjiä. Äänioikeutettuja on 7,8 miljoonaa, joista Miklossyn mukaan tutkitusti 2,2 miljoonaa ei ole äänestänyt koskaan 1990-luvun alun jälkeen.

Tutkija myös huomauttaa, että äänestyksen luonne oli neuvoa-antava.

– Tätä yritetään kaunistella, mutta karu totuus on, että tämä on valtava tuki (Orbanin) politiikalle.

Huomio pois kotimaan ongelmista

Orban järjesti kansanäänestyksen pitkälti sisäpoliittisista syistä. Miklossyn mukaan pyrkimyksenä oli ohjata kansalaisten huomiota pois kotimaan ongelmista. Orbanin johtaman oikeistopuolueen Fideszin suosio on ollut laskussa kuluvan vuoden aikana.

– Yhä enemmän on ollut mielenosoituksia Fidesziä vastaan, koska terveydenhuolto on aivan surkeassa kunnossa: ihmiset kuolevat sairaalassa sen takia, että ei ole lääkettä. Koulujärjestelmä on romutettu ja köyhyys kasvaa.

Miklossy viittaa myös korruptioskandaaleihin, joita on paljastunut Fideszin sisällä. Äänestys oli Miklossyn mukaan tapa testata puolueen suosiota EU-politiikan avulla.

EU-areenoilla äänestystuloksen painoarvoa laskee se, että tulos on virallisesti pätemätön. Unkarin hallitus on kuitenkin ilmoittanut, että tulos sitoo sen toimintaa. Hallitus pyrkii nyt muuttamaan perustuslakia siten, että EU ei voi säätää maata koskevaa lainsäädäntöä ilman maan parlamentin hyväksyntää.

Unkari äänesti viime syksynä turvapaikanhakijakiintiöitä vastaan, mutta ne tulivat voimaan, koska enemmistö jäsenmaista kannatti niitä.

STT