Yhdysvalloissa hampurilaisketju McDonald's on rajoittanut kuuluisan maskottinsa käyttöä "klovnihavaintojen ympärillä vallitsevan ilmapiirin" takia. Yhtiön arvioidaan pelkäävän, että sen hymyilevä Ronald-klovnimaskotti voidaan sekoittaa niin sanottuihin tappajaklovneihin.

Yhtiön tiedottaja sanoo uutiskanava CNN:lle, että maskotti ei katoa kokonaan, mutta Ronaldia ei välttämättä nähdä kaikissa mahdollisissa tapahtumissa.

Etenkin Yhdysvalloissa näkyväksi kasvaneessa "tappajaklovni"-villityksessä pilailijat pukeutuvat klovneiksi pelotellakseen ihmisiä. Uutistoimisto AFP:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kyseessä on klassinen esimerkki sosiaalisesta paniikista.

Tappajaklovneja esiintynyt aiemminkin

Yhdysvalloissa nyt alkanut tappajaklovni-villitys on levinnyt myös muun muassa Britanniaan ja Hollantiin. Ilmiö ei kuitenkaan ole uusi, sillä yhdysvaltalaissosiologin Robert Bartholomewin mukaan tappajaklovneja esiintyi jo vuonna 2014 Ranskassa. Myös tuolloin villitys sai tuulta alleen sosiaalisesta mediasta väärien havaintojen ja videohuijauksien avulla.

– Ihmiset kiinnittävät huomiota nyt, kun se tapahtuu Yhdysvalloissa. Mutta se oli melko intensiivistä ja väkivaltaista jo Ranskassa, jossa kymmeniä teinejä pidätettiin, Bartholomew sanoo.

– Klovnien pelko on klassinen esimerkki sosiaalisesta paniikista, jossa mukana on liioiteltua pelkoa siitä, että jokin paha uhkaa ihmisiä.

Ilmiötä tutkineen Bartholomewin mukaan sosiaalinen paniikki heijastaa ajankohtaisia pelkoja ja epävarmuuksia.

– Erityisesti se heijastaa sisältäpäin tulevaa, muukalaisten aiheuttamaa uhkaa, kuten huolta terroristeista ja pakolaisista.

Bartholomewin mukaan klovnipaniikki voi vaikuttaa nykyaikaiselta "hulluuden ja tyhmyyden ulostulolta", mutta vastaavanlaisia joukkopelkoja on esiintynyt jo ennen kuin sosiaalinen media oli antamassa niille vauhtia. Esimerkkejä löytyy jo vuodesta 1750, jolloin Pariisissa levisi paniikki lepraa sairastavan kuningas Ludvig XV:n määräämistä lapsien kidnappauksista. Kuninkaan kerrottiin kylpevän kidnapattujen veressä parantuakseen sairaudestaan. Joukkopelko johti lopulta protesteihin ja ihmisjoukot jahtasivat epäiltyjä kidnappaajia pitkin katuja.

Tilanteen odotetaan rauhoittuvan halloweenin jälkeen

Huhujen ja mysteerien leviämiseen erikoistunut antropologi Veronique Campion-Vincentin mukaan pahat klovnit ovat olleet populaarikulttuurin vakiokalustoa viimeiset 30 vuotta. Esimerkiksi kauhukirjailija Stephen Kingin luoma pelottava klovnihahmo ja Poltergeist-elokuvassa esiintyneet klovnit ovat luoneet ja vahvistaneet kuvaa klovnien pimeästä puolesta.

Bartholomewin mukaan klovneja pidetään pelottavina, koska heidän ilmeitään ei voi lukea.

– 80 prosenttia kommunikaatiosta on ei-verbaalista. Jos ihminen käyttää maskia tai meikkiä, on vaikea tietää, onko hän ystävä vai vihollinen, hän sanoo.

Klovnien pelko on niin yleistä, että sille on annettu nimikin, koulrofobia. Lastenpsykiatri Matthew Lorber sanoo, että koulrofobiasta voi kärsiä jopa joka kymmenes ihminen.

Nyt laajalle levinneen klovnipelon odotetaan kuitenkin rauhoittuvan halloweenin jälkeen. Bartholomewin mukaan näin kävi myös vuonna 2014 Ranskassa.

Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on kuitenkin jo ilmaistu huolta siitä, että meneillään olevassa villityksessä joku satuttaa itsensä vielä oikeasti. Muun muassa BBC:n mukaan poliisi on saanut Britanniassa kymmeniä ilmoituksia tappajaklovneista. Luoteis-Englannissa Cumbriassa poliisi esimerkiksi pidätti 13-vuotiaan pojan, jonka epäillään tappajaklovnina uhkailleen samanikäistä tyttöä raiskauksella ja kurkun viiltämisellä. Uhkaus tapahtui poliisin mukaan Instagramissa.

Muissa tapauksissa lapsia on muun muassa ajettu takaa ja tiedossa on myös tapaus, jossa kirkkokuoron harjoituksia on häiritty klovnien toimesta.

STT