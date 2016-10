Euroopan parlamentin Saharov-ihmisoikeuspalkinnon saajaksi on ehdolla muun muassa Turkin opposition suurimman lehden Cumhuriyetin ex-päätoimittaja Can Dundar. Dundar on ollut maanpaossa sen jälkeen, kun hänet tuomittiin lähes kuudeksi vuodeksi vankilaan aseiden salakuljetusta Syyriaan koskevasta uutisesta.