Turkin poliisi on pidättänyt kaksi kurdimyönteisen Kansan demokraattisen puolueen (HDP) johtohahmoa, kertovat turkkilaismediat. Medioiden mukaan pidätykset olivat osa isoa puolueen vastaista operaatiota. Selahatti Demirtas pidätettiin hänen kotonaan Kaakkois-Turkissa Diyarbakirin kaupungissa. Toinen johtaja Figen Yuksekdag pidätettiin Ankarassa, kertoo valtion uutiskanava Anadolu.

Televisiokanava NTV:n mukaan kaksikkoa syytettiin Kurdistanin työväenpuolue PKK:n propagandan levittämisestä. Turkkilaisen Hurriyet-sanomalehden mukaan johtajien lisäksi myös muutamia HDP:n kansanedustajia on pidätetty. HDP kertoo Twitter-tilillään, että yhteensä yksitoista puolueen edustajaa on pidätetty. Lisäksi puolue tviittasi, että sen päämajassa Ankarassa on ratsia.

Pidätykset liittyvät poikkeustilaan

Uutistoimisto AFP:n mukaan pidätyksen liittyvät Turkissa jatkettuun poikkeustilaan. Turkki ilmoitti lokakuun alussa, että heinäkuun vallankaappausyrityksen jälkeen julistettua poikkeustilaa jatketaan kolmella kuukaudella. Maassa on pidätetty yli 32 000 ihmistä kaappausyrityksen jälkeen. Kymmeniätuhansia tuomareita, opettajia, sotilaita ja virkamiehiä on pantu viralta kaappausyrityksen seurauksena.

Jännitteet ovat kiristyneet kurdien hallitsemassa Kaakkois-Turkissa sen jälkeen, kun PKK:n ja Turkin välinen tulitauko mureni viime vuoden heinäkuussa. Taisteluissa ja iskuissa on sen jälkeen Anadolun mukaan kuollut yli 600 turkkilaissotilasta ja yli 7 000 PKK:n taistelijaa.

Lokakuun alussa Turkin kaakkoisosassa ainakin 18 sotilasta kuoli pommi-iskussa, josta Turkin viranomaiset syyttivät PKK:ta.

Iskussa haavoittui uutistoimisto Anadolun mukaan 26 ihmistä, joista kuusitoista on siviilejä.

STT