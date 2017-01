Kun päämiehet matkaavat kohti virkaanastujaispaikkaa, Valkoisessa talossa alkaa suuri muutto-operaatio, kun Obaman Valkoinen talo muuntuu Trumpin Valkoiseksi taloksi.

Trump aloitti virkaanastujaispäivän innostuneella tviitillä.

– Kaikki alkaa tänään! Nähdään kello yksitoista aamupäivällä virkavalan vannomisessa. Liike jatkuu. Työ alkaa.

Valaseremoniaa odotellaan sateessa Washingtonissa

Alkuillasta Suomen aikaa alkavia virkaanastujaisseremonioita seuraamaan odotetaan arviolta 900 000 ihmistä, joiden joukossa on myös huomattava määrä mielenosoittajia.

Virkaanastujaisten yleisö on alkanut kääriytyä sadeviittoihin, sillä Washingtonissa tulee vettä. STT:n Yhdysvaltain-avustaja Maria Annala istuu Capitol-kukkulalla muutaman kymmenen metrin päässä paikasta, jossa Donald Trump vannoo virkavalansa.

– Moni tässä ympärilläni värjöttelee kylmästä.

Seisomakatsomot ovat alkaneet täyttyä ja ihmiset ovat pakkautuneet tiiviisti lähelle toisiaan. Sen sijaan istumapuolella on yhä hyvin tilaa, Annala kertoo.

Virkaanastujaislavalla on meneillään vielä viimeiset valmistelut. Odottelevaa yleisöä on viihdytetty videotauluilla pyörivillä pätkillä, joissa on esitelty muun muassa virkaanastujaisseremonioiden historiaa.

Varsinainen ohjelma alkaa kello 18 jälkeen Suomen aikaa. Sitä ennen on lämmittelyesityksiä.

– Tuossa lähelläni juuri joku sanoi, että pari tuntia pitää kuunnella ei niin kiinnostavien ihmisten esityksiä.

Annala ei nähnyt matkallaan mielenosoittajia, jotka olivat etukäteen kertoneet yrittävänsä estää ihmisiä pääsemästä juhlapaikalle.

Trumpista tulee Yhdysvaltain 45. presidentti ja hänen virkakautensa kestää neljä vuotta. Trumpilla on mahdollisuus asettua ehdolle toiselle kaudelle.

"Merkittävä historiallinen hetki"

– Tämä on valtavan jännittävää, hihkuu 17-vuotias Joshua Dorfman aina uudelleen.

Hän tuli isänsä Al Dorfmanin kanssa jo varhain aamulla virkaanastujaisseremonian turvatarkastusjonoon.

Newyorkilainen isä ja poika osallistuvat kumpikin ensimmäistä kertaa elämässään presidentin virkaanastujaisiin.

Joshua Dorfman kertoo innostuneensa ajatuksesta vaali-iltana, kun jännittävä ääntenlaskenta päättyi Donald Trumpin yllätysvoittoon.

– Tajusin silloin yhtäkkiä, että mehän voisimme tulla paikalle, hän kertoo.

– Tämä on niin merkittävä historiallinen hetki.

Paikalle pääseminen tuntuu suurelta saavutukselta, sillä matkassa on ollut monta mutkaa.

– Ensin emme tienneet, saisimmeko lippuja. Sitten oli epäselvää, löytäisimmekö majoituksen.

Dorfman arvostaa Trumpissa erityisesti tämän epäsovinnaisuutta. Hänen isälleen Trumpin äänestämisessä oli kyse ennen kaikkea vastaäänen antamisesta Hillary Clintonille.

56-vuotias Al Dorfman kertoo odottaneensa Barack Obaman presidenttikauden loppumista malttamattomana.

Erityisen tyytymätön hän on Obaman terveydenhuoltouudistukseen.

– Siitä oli vain huonoja seurauksia meille, joilla oli jo sairausvakuutus. Terveydenhuoltomaksumme nelinkertaistuivat ja palvelu heikkeni.

STT