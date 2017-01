Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisia juhlistava konsertti on käynnissä Washingtonissa. Konsertin ilmapiiriä on luonnehdittu isänmaalliseksi ja nostalgiseksi. Paikalla on tuhansia ihmisiä, mutta medioiden mukaan kaikki ilmaiskonsertin paikat eivät ole täyttyneet.