Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump alkoi rakentaa hallintoaan perjantaina. Valmistautumista vallanvaihtoon ovat kuitenkin häirinneet eri puolilla maata puhjenneet hänen valintansa vastaiset mielenosoitukset. Ihmiset marssivat muun muassa New Yorkissa, Chicagossa, Denverissä ja Dallasissa.

Portlandissa mielenosoitukseen osallistui noin 4 000 ihmistä, ja protesti muuttui osin väkivaltaiseksi. Autoja rikottiin ja poliiseja heiteltiin esineillä. Poliisi vastasi käyttämällä kumiluoteja ja pippurisumutetta väkijoukon hajottamiseksi. Poliisi otti kiinni kolmisenkymmentä ihmistä.

Donald Trump syytti mediaa mielenosoituksista.

– Olen juuri käynyt hyvin avoimen ja menestyksekkään presidentinvaalikampanjan. Nyt median masinoimat ammattiprotestoijat osoittavat mieltään. Erittäin epäreilua, Trump tviittasi.

Jo aikaisemmin Trumpin kampanjaa johtanut Kellyanne Conway vaati presidentti Barack Obamaa ja demokraattien ehdokasta Hillary Clintonia puuttumaan asiaan.

Baltimoressa kolmisensataa mielenosoittajaa kantoi kylttejä, joissa ilmoitettiin, ettei Trump koskaan tule olemaan heidän presidenttinsä.

– Me vain näytämme, millaiset neljä vuotta on tulossa. Luvassa on neljä vastarinnan vuotta, uhoisi opiskelija Kaila Philo, 21, Baltimore Sun -lehdelle.

Protestimarsseja on suunnitteilla Yhdysvalloissa myös viikonlopuksi.

Hallinnon nimiä odotellaan

Trump lupasi perjantaina, että hänen hallinnostaan tulee pian tietoja. Trumpin siirtymäajan työryhmää johtaa New Jerseyn kuvernööri Chris Christie, joka on yhdessä New Yorkin entisen pormestarin Rudy Giulianin kanssa vahvoilla oikeusministerin pestiin.

Muina vahvoina niminä huippuvirkoihin on mainittu muun muassa entinen kongressin edustajainhuoneen puhemies Newt Gingrich ja Alabaman senaattori Jeff Sessions.

Ulkoministeriehdokkaista on esillä ollut Gingrichin lisäksi muun muassa entinen liikemies ja nykyisin Tennesseetä senaatissa edustava Bob Corker.

Valtiovarainministeripörssissä vahvoilla on Trumpin presidenttikampanjan varainkeruuta johtanut Goldman Sachs -investointipankissa toiminut Steven Mnuchin.

