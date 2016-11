Rouva Trump piti torstaina Pennsylvaniassa ensimmäisen puheensa sitten republikaanien puoluekokouksen. Paineet olivat kovat, sillä edellinen kerta päättyi skandaaliin. Kävi nimittäin ilmi, että osa Melania Trumpin puheesta oli kopioitu Michelle Obamalta.

Sittemmin hänen miehensä on ajautunut keskelle myrskyä, kun useampi nainen on syyttänyt häntä seksuaalisesta ahdistelusta ja julki on tullut nauhoja, joissa Trump kehuskelee puristelevansa naisia erinäisistä paikoista.

Melania Trumpin nostaminen esille ja tuominen juuri Philadelphian vauraille esikaupunkialueille kertoo paljon presidenttikisan tilanteesta. Clinton johtaa Pennsylvaniassa, mutta Trump tarvitsisi kipeästi osavaltion voittaakseen vaalit. Siksi kampanja ei ole antanut periksi.

Koulutetut valkoiset naiset taas ovat yleisesti ottaen joukkoa, jonka keskuudessa Clinton pärjää merkittävästi paremmin kuin Trump. Äiti-Melanian toivotaan vastaavan heidän huoliinsa.

Melania Trump teki puheessaan parhaansa. Hän puhui lapsuudestaan Sloveniassa, muutostaan Yhdysvaltoihin, miehensä syistä pyrkiä presidenttiehdokkaaksi. Ja äitiydestä.

– Olen täyspäiväinen äiti pojallemme Barronille, ihanalle pojalle. Kun hänen isänsä matkustaa ympäri maata ja pyrkii presidentiksi, olen kotona hänen kanssaan. Puhumme vähän politiikasta, paljon elämästä, läksyistä ja urheilusta.

Presidentin puolisona, "ensimmäisenä naisena" Trump tahtoisi puuttua netissä esiintyvään kiusaamiseen.

– Kulttuurimme on muuttunut liian ilkeäksi ja liian kovaksi, Trump sanoi ja jatkoi paheksumaan kiusaamista leikkikentillä ja netissä.

– Se ei ole missään nimessä hyväksyttävää, kun sitä tekee joku nimetön, joka piilottelee internetissä.

Oman miehensä raivoisista Twitter-kommenteista rouva Trump ei maininnut mitään.

Trump piti puheensa noin puolillaan olevalle urheilusalille Berwynissä, muutama kymmenen kilometrin päässä Philadelphiasta. On vaikea sanoa, käännyttääkö hän ketään, mutta ainakin Trumpin tukijoihin jo kuuluviin hän tuntui tekevän vaikutuksen.

– Hän oli arvokas, tyylikäs, älykäs ja kaunis, kuin uusi Jackie Kennedy, ihastelee Linda Feldwieser.

– Me tarvitsemme tuollaista kauneutta täällä.

MINNA KURKI/LÄNNEN MEDIA