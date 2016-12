Nykyinen Yhdysvaltain presidentin Air Force One -lentokone on melkoinen ilmajätti. Kuvassa Barack Obama astumassa koneeseen Floridan Tampassa eilen. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa tuleva presidentti Donald Trump on herättänyt hämmennystä halutessaan perua presidentin uuden Air Force One -koneen tilauksen. Trump vaati asiaa Twitterissä ja perusteli vaatimustaan myöhemmin toimittajille paisuneilla kustannuksilla.

– Boeing rakentaa uutta 747 Air Force One -konetta tuleville presidenteille, mutta kustannukset ovat karanneet käsistä yli neljään miljardiin dollariin. Perukaa tilaus! Trump tviittasi.

New Yorkin Manhattanilla sijaitsevassa Trump Towerissa Trump sanoi toimittajille, että hän haluaa Boeing-yhtiön tekevän rahaa, muttei kuitenkaan niin paljon.

Muun muassa Trumpin tviitin kustannusväitteet herättivät hämmennystä amerikkalaisviestimissä. Tviitin faktat tarkistaneen Washington Postin mukaan kirjoitus sisälsikin useita epätarkkuuksia.

Tviitissään Trump sanoo kustannuksien nousevan yli neljään miljardiin dollariin. Lehden mukaan kustannuksia ei ole kuitenkaan vielä lyöty lukkoon. Lehden mukaan Boeingin kanssa tehty sopimus koskee uuden koneen suunnittelua. Puolustusministeriön alkuperäisen viisivuotissuunnitelman mukaan suunnittelu- ja kehitystyö maksaisi vajaat kolme miljardia dollaria. Lehden mukaan on siis luonnollista olettaa, että hintaan tulee lisää vielä ainakin miljardi koneen rakentamisesta.

Boeing kertoi tiistaina, että suunnittelua koskevan sopimuksen arvo on 170 miljoonaa dollaria.

Lisäksi Trump puhuu tviitissään yhdestä koneesta. Washington Postin mukaan koneita tulee joka tapauksessa olemaan kaksi, sillä yhden koneen on oltava varakäytössä.

Muita tviitin epätarkkuuksia oli lehden mukaan muun muassa se, että koneita kutsutaan nimellä Air Force One vain silloin, kun presidentti on koneen kyydissä. Kyseessä on muokattu Boeing 747-8 -kone.

Uutistoimisto AFP:n mukaan koneiden olisi tarkoitus olla käyttövalmiita vuoteen 2024 mennessä. Trump itse ei siis matkustaisi uudella koneella, ellei häntä valita jatkokaudelle vuonna 2020.

STT