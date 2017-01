– Voimme joskus olla eri mieltä faktoista, Spicer sanoi.

Spicer puolusti kuitenkin sunnuntain virheellistä lausuntoaan, jonka mukaan Trumpin virkaanastujaisilla oli historian suurimmat katsojaluvut.

Spicerin mielestä television katsojalukuun pitää lisätä kaikki ne, jotka seurasivat tapahtumaa netin tai mobiililaitteen kautta.

Spicer muistutti, että myös media tekee virheitä, joita se joutuu korjaamaan.

Lehdistötilaisuudessa käsiteltiin myös Syyrian tilannetta. Spicerin mukaan Trump on valmis tekemään yhteistyötä Venäjän kanssa äärijärjestö Isisin kukistamiseksi. Useimmat kysymykset Spicer väisti todeten, että Trumpin hallinto on vasta ottamassa ensimmäisiä askeliaan.

Trump määräsi USA:n irtautumaan Tyynenmeren maiden vapaakauppasopimuksesta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on allekirjoittanut asetuksen, jossa hän määrää Yhdysvallat irtautumaan Tyynenmeren maiden kanssa solmitusta vapaakauppasopimuksesta (TPP).

Toissa vuonna allekirjoitettu sopimus ei ole astunut voimaan. Sen ovat allekirjoittaneet Yhdysvaltojen lisäksi 11 Tyynenmeren valtiota.

– Me olemme puhuneet tästä jo pitkään. Se mitä me juuri teimme, on mahtava juttu amerikkalaiselle työläiselle, Trump kehui allekirjoitettuaan asetuksen.

Trump vaati Yhdysvaltojen irtaantumista sopimuksesta kampanjassaan. Hän luonnehti sopimusta "työpaikkojen tappajaksi" ja Yhdysvaltojen etujen "raiskaukseksi".

Trump allekirjoitti myös kaksi muuta määräystä. Toinen niistä jäädyttää liittovaltion hallituksen henkilöstön määrän, toinen rajoittaa maksuja kansainvälisille kansalaisjärjestöille jotka toiminnassaan tarjoavat raskaudenkeskeytyksiä tai edes mainitsevat ne.

Meksikon presidentti Enrique Pena Nieto sanoo Meksikon olevan valmis keskustelemaan Yhdysvaltojen ja presidentti Donald Trumpin kanssa maiden välisistä suhteista, mutta valvoen samalla maansa etuja.

Meksiko ei aio asettua Yhdysvaltoja vastaan, mutta ei myöskään alistua, Pena Nieto sanoi.

Presidentin mukaan Meksiko aikoo nyt hakea kahdenvälisiä kauppasopimuksia Tyynenmeren alueen maiden kanssa.

Norminpurkutalkoissa kova tavoite

Aiemmin päivällä Trump tapasi joukon suuryritysten johtajia ja lupasi heille "massiivisia" veroalennuksia ja sääntelyn rajua karsimista. Trump arvioi yritysjohtajille, että sääntelystä 75 prosenttia voidaan lakkauttaa.

– Alennamme massiivisesti veroja sekä keskiluokalle ja yrityksille, ja se on massiivisesti. Ja isompi juttu, joka yllätti minut, on se, että me karsimme sääntelyä massiivisesti. Me uskomme, että sääntelyä voidaan karsia 75 prosenttia, ehkä enemmän, mutta 75 prosenttia, Trump selosti.

Samalla Trump toisti kampanjalupauksensa, jonka mukaan työpaikkoja Yhdysvaltojen ulkopuolelle siirtäville yhtiöille määrätään tuontivero. Trump on vaatinut yrityksiä palauttamaan työpaikat Yhdysvaltoihin.

Tapaamisessa olivat muun muassa Fordin , Lockheed Martinin , Johnson & Johnsonin , Dellin ja Teslan toimitusjohtajat.

STT