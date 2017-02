Kongressissa on ankara vääntö, ennen kuin Betsy DeVos (vas.) saattoi vannoa virkavalansa Yhdysvaltain opetusministerinä. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kirjoittanut Twitterissä, että on häpeällistä, ettei kaikkia hänen kabinettinsa jäseniä ole vielä nimitetty. Kyseessä on presidentin mukaan pisin viivästys asiassa maan historiassa.