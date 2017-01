Britannian pääministerin Theresa May on ensimmäinen ulkomainen johtaja, joka vierailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin luona Valkoisessa talossa. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tänään Britannian pääministerin Theresa Mayn Washingtonissa. May on ensimmäinen ulkomainen johtaja, joka vierailee Trumpin luona Valkoisessa talossa.

Britannia on toivonut vahvistavansa kauppasuhteita Atlantin yli sen jälkeen, kun maa päätti erota EU:sta. Toiveita pikaisesta edistymisestä hillitsee se, ettei Britannia voi solmia uusia kahdenvälisiä kauppasopimuksia ennen kuin se on lähtenyt unionista.

Trump on ollut brexitin innokas kannattaja. Toisaalta hän on suhtautunut varauksellisesti Nato-yhteistyöhön, jonka tärkeyttä Britannia on korostanut myös EU-eron jälkeen. Myös Trumpin puheet muslimeista ja kidutuksesta ovat herättäneet Britanniassa kritiikkiä.

May vakuutti parlamentille ennen lähtöään, ettei hän pelkää ottaa puheeksi myös erimielisyyksien aiheita Trumpin kanssa.

Ennen vierailua Valkoisessa talossa May tapaa republikaanipuolueen johtajia Philadelphiassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattavat keskustella puhelimitse huomenna, kertoo Kreml.

STT