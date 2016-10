Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on uhannut New York Times -lehteä oikeustoimilla sen julkaisemien käpälöintisyytöksien takia. Asiasta kertoo ABC News. The New York Times julkaisi aiemmin artikkelin, jossa kaksi naista syyttää Trumpia vuosia sitten tapahtuneesta sopimattomasta koskettelusta. Lehden haastattelussa toinen naisista kertoo, että Trump olisi kourinut häntä lennolla yli kolme vuosikymmentä sitten. Toisen naisen mukaan Trump suuteli häntä suulle vuonna 2005 Trumpin kotipilvenpiirtäjä "Trump Towerin" hississä.