Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Britannian pääministeri Theresa May ovat juuri päättäneet yhteisen yhteisen lehdistötilaisuutensa Washingtonissa. Sen aluksi Trump sanoi, että Yhdysvaltain ja Britannian suhde on erityinen, eikä maiden suhde ole koskaan ollut voimakkaampi.

Mayn mukaan Trump vakuutti USA:n olevan sataprosenttisesti Naton takana. May sanoi kannustavansa Euroopan johtajia lisäämään maksujaan sotilasliitolle.

Mayn mukaan Venäjän vastaisten pakotteiden tulee jatkua, kunnes Minskin sopimus on täysin toteutettu. Trump puolestaan sanoi, että hyvät suhteet Venäjään ovat positiivinen asia, mutta on liian aikaista puhua pakotteiden purkamisesta.

– En tunne Putinia. Katsotaan, minkälaisiksi suhteet muodostuvat, kun tapaan hänet, Trump sanoi.

Trumpin mukaan brexit on loistava asia Britannialle, koska Britannia voi sen jälkeen tehdä itsenäisiä kauppasopimuksia ilman muiden puuttumista niihin. Hän kommentoi myös suhteita Meksikoon.

– Kunnioitan suuresti Meksikoa, mutta Meksiko on neuvotellut aiempia USA:n johtajia paremmin ja saanut USA:n näyttämään typerältä. Kauppa- ynnä muut neuvottelut on käytävä uusiksi, Trump sanoi.

May on ensimmäinen ulkomainen johtaja, joka on tavannut Trumpin Valkoisessa talossa.

Huomenna puhelut Putinille, Merkelille ja Hollandelle kanssa

Huomenna Trump keskustelee puhelimitse paitsi Venäjän presidentin Vladimir Putinin, myös Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Ranskan presidentin Francois Hollanden kanssa.

Asiasta kertoo Twitterissä Valkoisen talon tiedottaja Sean Spicer.

Kreml vahvisti aiemmin tänään, että Venäjän presidentti ja Yhdysvaltain presidentti keskustelevat puhelimitse huomenna.

– Voin vahvistaa, että puhelinkeskustelu on suunnitteilla. Se tapahtuu lauantai-iltana Moskovan aikaa, Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoi toimittajille. Peskovin mukaan Putin onnittelee Trumpia, minkä jälkeen kaksikko keskustelee maiden kahdenvälisistä suhteista.

Peskov ei kuitenkaan suostunut kommentoimaan huhuja, joiden mukaan Trump valmistelisi jo Yhdysvaltain Venäjän-pakotteiden purkamista.

– Tämä on ensimmäinen puhelinkeskustelu sen jälkeen kun presidentti Trump astui virkaan, joten on epätodennäköistä että kaikista asioista käydään merkitsevää keskustelua. Ollaan kärsivällisiä, Peskov ohjeisti.

Edellisen kerran Putin ja Trump keskustelivat marraskuussa Trumpin valinnan jälkeen. Tuolloin he sopivat "normalisoivansa" maiden suhteet, jotka ovat kärsineet pahasti Ukrainan kriisin aikana.

Demokraattien ehdokas Hillary Clinton syytti vaalikampanjan aikana toistuvasti Trumpia Putinin sätkynukeksi.

