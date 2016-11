Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n entinen johtaja David Petraeus tapasi tulevan presidentin Donald Trumpin Trump Towerissa New Yorkissa. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump on jatkanut kabinettinimitysten valmistelua ja aikoo nimittää Georgian osavaltion republikaaniedustaja Tom Pricen johtamaan terveysministeriötä.

Price on pitkän linjan poliitikko ja on tullut tunnetuksi presidentti Barack Obaman terveydenhoitouudistuksen kiivaana vastustajana.

– Tom Price on poikkeuksellisen pätevä hoitamaan sitoumuksemme kumota ja korvata Obamacare ja tuoda jokaiselle amerikkalaiselle edullinen ja helposti saatava terveydenhoito, Trump julisti lausunnossaan.

Obaman uudistus on laajentanut sairausvakuutuksen kattavuutta ja tuonut 20 miljoonaa amerikkalaista vakuutuksen piiriin. Vakuuttamattomien osuus on laskenut ennätysalas, alle 10 prosentin. Monien vakuutusten hinnat ovat kuitenkin nousseet ja vakuutusten kattavuus on heikentynyt. Republikaanit ovat ajaneet suurempaa valinnanvapautta ja veroalennuksiin perustuvaa vaihtoehtomallia.

Trump on yksityiskohtia kertomatta lupaillut, että Obaman uudistuksen joitakin suosittuja osia voitaisiin säilyttää, kuten lasten mahdollisuus pysyä vanhempiensa vakuutuksen piirissä 26-vuotiaaksi asti ja vakuutusyhtiöille kielto torjua asiakkaita, joilla on jo jokin tiedetty sairaus.

Trump oli myöhemmin tänään tapaamassa uudelleen Mitt Romneyn, joka on ollut esillä mahdollisena tulevana ulkoministerinä. Ulkoministeriehdokkaista on esillä ollut lisäksi muun muassa entinen liikemies ja nykyisin Tennesseetä senaatissa edustava Bob Corker.

Tuleva presidentti tviittasi aamulla paheksuntansa Yhdysvaltojen lipun polttamiselle.

– Kenenkään ei tulisi sallia polttaa Yhdysvaltojen lippua – jos joku tekee sen, tulisi siitä rankaista – ehkä kansalaisuuden menetys tai vuosi vankeutta!

Yhdysvaltojen korkein oikeus on useamman kerran todennut, että lipun polttamisen kieltävät lait ovat perustuslain ja sananvapauden vastaisia. Viimeksi näin tapahtui vuonna 1990. Tuomioistuin totesi vuonna 1958, ettei Yhdysvaltojen kansalaisuuden riistämistä voi käyttää rangaistuksena.

