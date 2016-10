Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump hyökkäsi tiistaina Twitterissä "petollisia" republikaaneja vastaan. Trumpin mukaan on heidän syytään, jos kampanja epäonnistuu.

Trump syytti edustajainhuoneen puhemiestä Paul Ryania heikoksi ja tehottomaksi johtajaksi. Ryan on ilmoittanut, ettei aio enää kampanjoida Trumpin puolesta. Trump myös julistautui vapaaksi puolueen kahleista.

– On todella mukavaa, että kahleet ovat irronneet ja voin taistella Amerikan puolesta niin kuin haluan, hän tviittasi.

Trumpin ja puoluejohdon jo ennestään vaikeat välit kriisiytyivät äsken julki tulleen videon myötä. Monet republikaanit ovat ilmoittaneet, että heidän mittansa on täysi.

– Petolliset republikaanit ovat paljon pahempia kuin kavala Hillary. He käyvät kimppuusi joka puolelta. He eivät osaa voittaa – minä näytän heille! Trump tviittasi.

Bill Clinton maalitauluna

Trump uhkaa lisähyökkäyksillä Hillary Clintonin miestä Bill Clintonia vastaan. Trump lupasi laajentaa hyökkäyksiään Bill ja Hillary Clintonia vastaan, jos Clintonin kampanja julkistaa lisää Trumpin kannalta vahingollisia nauhoituksia tämän menneisyyden lausumista.

Trump kommentoi asiaa vaalitilaisuudessaan Pennsylvaniassa eilen.

– Jos he haluavat julkaista lisää nauhoituksia sopimattomista lausunnoista, me jatkamme puhetta Billin ja Hillaryn sopimattomista teoista. Ja niitä on paljon, Trump muotoili.

Trumpin kampanja ajautui kriisiin, kun viime perjantaina tuli julki Trumpista vuonna 2005 kuvattu video. Sillä nähdään hänen esittävän naisia halventavia kommentteja.

Videota ei julkistanut Clintonin kampanja, vaan Washington Post -lehti.

Clintonilla ennätysyleisö

Voitonvarmasti esiintynyt Clinton puolestaan piti vaalitilaisuuden ennätysyleisölle Ohiossa. Clinton muistutti, että samana päivänä kun hän seurasi al-Qaida-johtaja Osama Bin Ladenia vastaan tehtyä iskua Valkoisesta talosta, Trump isännöi Celebrity Apprentice -tv-ohjelmaa.

– Jos siis Trump haluaa keskustella siitä, mitä olemme tehneet viimeisten 30 vuoden aikana: antaa tulla, Hillary Clinton julisti yli 10 000 katsojan edessä.

Clinton painotti erityisesti nuorille, miten tärkeää on antaa äänensä näissä vaaleissa.

– Nyt ei yritetä kääntää kelloa taaksepäin vain muutamia vuosia, vaan vuosisatoja. Ainoa keino estää se on äänestää.

Clinton ja Trump kohtasivat sunnuntai-iltana paikallista aikaa tv:n vaaliväittelyssä. Debattia on luonnehdittu Yhdysvaltain vaalikeskustelujen historian likaisimmaksi.

Mittava kannatuksen ero

NBC Newsin ja Wall Street Journalin tuoreen mielipidekyselyn mukaan Clinton johtaa Trumpia kannatuksessa 11 prosenttiyksiköllä. Clintonin ääniosuus olisi 46 ja Trumpin 35 prosenttia.

Kysely tehtiin Trumpin kannalta raskauttavan perjantain videojulkistuksen jälkeen, mutta ennen kaksikon sunnuntain tv-väittelyä.

Trump myönsi Pennsylvanian Wilkes-Barressa, että hänellä on edessään iso haaste.

– Minä saatan ylittää maalilinjan ontuen, mutta me voitamme, republikaanien kiistelty ehdokas sanoi.

Yhdysvallat äänestää uudesta presidentistä 8. marraskuuta.

STT