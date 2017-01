Yhdysvaltalaismedian mukaan konservatiivinen Gorsuch muistuttaa mielipiteiltään edeltäjäänsä, korkeimman oikeuden tuomari Antonin Scaliaa.

Washington Postin mukaan Gorsuch on Scalian lailla sitä mieltä, että Yhdysvaltojen perustuslakia tulee tulkita siten kuin sen alkuperäiset laatijat sen sanat tarkoittivat. Hän katsoo, että lakia tulkitessa tulee keskittyä pelkästään lain kirjaimeen eikä pohtia, mihin lainsäätäjät pyrkivät tai ottaa huomioon, minkälaisia seurauksia tulkinnalla on.

Korkeimman oikeuden tuomarin valitseminen on yksi Yhdysvaltojen presidentin tärkeimmistä tehtävistä. Tuomarit nimitetään eliniäksi, ja he vaikuttavat päätöksillään tavallisten ihmisten elämään.

Kysymys korkeimman oikeuden tuomarinimityksistä vaikutti monen äänestäjän ehdokasvalintaan. Trump lupasi vaalikampanjansa aikana nimittää konservatiivisia tuomareita, jotka muun muassa vastustaisivat aborttia.

Seuraava nimitys ratkaisee

Konservatiivisen tuomarin nimittäminen konservatiivisen Scalian tilalle ei vielä muuta korkeimman oikeuden tasapainoa liberaali- ja konservatiivituomareiden välillä, mutta korkeimpaan oikeuteen saattaa Trumpin virkakauden aikana vapautua useampikin paikka.

Tällä hetkellä korkeimmassa oikeudessa on neljä demokraattipresidentin ja neljä republikaanipresidentin nimittämää tuomaria, joiden rinnalle Gorsuchin on tarkoitus nousta yhdeksänneksi. Demokraattien nimittämät tuomarit ovat kaikki kannoiltaan liberaaleja. Aiempien republikaanipresidenttien nimittämistä tuomareista kolme on konservatiiveja, mutta neljäs heistä on maltillinen Anthony Kennedy, jonka ääni on ratkaissut äänestyksiä välillä liberaalien ja välillä konservatiivien eduksi.

CNN:n mukaan 80-vuotias Kennedy on alkanut haaveilla eläkkeelle jäämisestä, missä tapauksessa Trump pääsisi nimittämään hänen tilalleen vahvasti konservatiivisen tuomarin ja kääntämään korkeimman oikeuden tasapainon vuosiksi konservatiiviselle kannalle.

Liberaalit tuomarit tuskin luopuvat paikoistaan vapaaehtoisesti ennen kuin valtaan nousee seuraavan kerran liberaaleja arvoja kannattava presidentti. Heistä Ruth Bader Ginsburg on kuitenkin jo 83-vuotias ja Stephen G. Breyer 78-vuotias..

STT