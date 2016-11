Hillary Clinton on saattanut kiriä hieman etumatkaa vaalien kynnyksellä, käy ilmi tuoreista mielipidekyselyistä. LEHTIKUVA/AFP

Demokraattien Clinton vieraili maanantaina yhteensä kolmessa osavaltiossa ja neljässä kaupungissa.

– Minulla on edessä aika lailla työtä, jotta saan tehtyä tästä maasta yhtenäisen, Clinton sanoi toimittajille lähtiessään kohti ensimmäistä kohdettaan.

Televisiossa prime time -katseluaikaan pyöritettävässä videossa Clinton vannoi yhdistävänsä Amerikan, jos hänestä tulee presidentti.

– Uskon, että olemme kaikki siitä yhtä mieltä, että tämä on ollut pitkä kampanja. Tekisin presidenttinä kaikkeni, jotta saisin tehtyä teidän ja teidän perheidenne elämästä paremman.

– Joten tänään pyydän teidän ääntänne ja huomenna tehkäämme historiaa yhdessä, Clinton vetosi.

"Tämä on ollut aikamoinen kampanja"

Myös republikaanien Donald Trump päivitteli Floridassa kampanjaa kokonaisuudessaan.

– Tämä on ollut aikamoinen kampanja, tämä on ollut aikamoinen kampanja, hän toisteli.

– On sanottu, että tämä on hienoin yksittäinen liike tämän maan historiassa. Se on aikamoinen kunnia, hän jatkoi.

Clintonin tavoin myös Trumpin reitti kulki maanantaina useaan osavaltioon ja kaupunkiin. Hänen oli määrä lopettaa päivänsä puoliltaöin paikallista aikaa Michiganin osavaltiossa, jossa Clinton on mielipidemittausten mukaan johdossa.

Clintonilla ennätysyleisö

Hillary Clintonia saapui Philadelphiassa kuuntelemaan arviolta 40 000 ihmistä. Asiasta kertoo hänen kampanjansa edustaja.

Clinton esiintyi maanantaina Philadelphiassa yhdessä aviomiehensä Bill Clintonin, presidentti Barack Obaman ja tämän vaimon Michelle Obaman kanssa. Lisäksi paikalla olivat rokkarit Bruce Springsteen ja Jon Bon Jovi.

Kyseessä on uusi ennätys Clintonille, kampanjan edustaja kertoo. Aiemmin Clintonia on saapunut kuuntelemaan parhaimmillaan 18 500 ihmistä.

STT