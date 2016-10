Teollisuusjätti Toyota tuo ensi vuonna Japanin markkinoille lapsettomille suunnatun robottivauvan. Piskuinen Kirobo Mini -robotti on varustettu tekoälyllä ja kameralla, jotta se pystyy tunnistamaan lähellään olevia ihmisiä.

Robotin suunnittelija Fuminori Kataoka kertoo Guardian-lehdelle, että robotti keinahtelee hiukan istuessaan, samaan tapaan kuin vauva, jonka tasapainoaisti ei ole vielä kehittynyt. Horjahtelu ja robotin piipittävä ääni on suunniteltu tekemään siitä hellyttävän. Markkinoilla uskotaan olevan kysyntää, koska syntyvyys on ollut Japanissa pitkään laskussa.

Vauvarobotin hinnaksi tulee noin 40 000 jeniä eli noin 350 euroa. Mukana seuraa "kehto", jonka avulla vauvan voi panna istumaan auton mukipidikkeeseen.

Toyota kehittää parhaillaan tekoälyä itseohjautuville autoille. Kataokan mukaan vauvarobotti on askel kohti kehittyneempiä robotteja, jotka kykenevät tunnistamaan ihmisten tunteita ja reagoimaan niihin.

Japani on teollisuusrobottien alalla maailman kärjessä, mutta maassa on kehitetty myös monenlaisia seuralaisrobotteja. Hyljettä muistuttava Paro on kehitetty pitämään seuraa dementiasta kärsiville vanhuksille.

STT