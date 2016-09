Yksi Yhdysvaltain tunnetuimmista näyttelijäpareista on eroamassa, kertoo viihdesivusto TMZ. Sivuston mukaan näyttelijä Angelina Jolie hakee eroa miehestään Brad Pittistä.

Jolie, 41, jätti avioerohakemuksen sivuston mukaan maanantaina. BBC:n mukaan Jolien asianajaja on vahvistanut tiedon. Asianajan mukaan "päätös tehtiin perheen terveyden vuoksi".

TMZ:n lähteiden mukaan Jolie olisi saanut tarpeekseen Pittin päihteidenkäytöstä ja arvioi tällä olevan ongelmia vihanhallinnan kanssa.

Avioerohakemuksessa sanotaan, että pari on käytännössä eronnut jo viime vuoden syyskuussa.

Jolie hakee pariskunnan kuuden lapsen huoltajuutta ja pyytää Pittille tapaamisoikeutta, TMZ kertoo. Pariskunnan lapsista kolme on adoptoitu.

Pariskunta on ollut yhdessä vuodesta 2004. He menivät naimisiin vuonna 2014. Viihdelehdistön vakiokasvoja on kutsuttu myös nimiyhdistelmällä Brangelina.

Jolielle ero on kolmas ja Pittille toinen. Jolie on aiemmin ollut naimisissa näyttelijöiden Jonny Lee Miller ja Billy Bob Thorntonin kanssa. Pitt, 52, oli aiemmin puolestaan naimisissa Frendit-sarjasta tutun Jennifer Anistonin kanssa.

STT