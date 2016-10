64-vuotiaan kruununprinssin Maha Vajiralongkornin päätöksen jälkeen maalle nimitettiin sijaishallitsija, joka on 96-vuotias entinen kenraali Prem Tinsulanonda. Hän on toiminut edesmenneen kuninkaan valtaneuvoston puheenjohtajana.

Sijaishallitsijan nimitys on herättänyt huhuja ja epätietoisuutta maassa, jonka lähihistoriassa on ollut vallankaappauksia, poliittisia juonitteluja ja katuprotesteja. Tätä taustaa vasten torstaina kuollut kuningas Bhumibol Adulyadej on edustanut monille thaimaalaisille vakautta ja moraalista selkärankaa.

STT