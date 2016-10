– Kaikkea viihdettä ja huvia pitää hillitä seuraavan 30 päivän aikana, ilmoitti sotilasjuntan johtaja, pääministeri Prayut Chan-O-cha.

Thaimaassa on lisäksi tapana, että kaupat ja baarit lakkaavat myymästä alkoholia, kun kuningasperheen korkea-arvoinen jäsen tai kunnioitettu buddhalaismunkki kuolee. Aiemmin turisteja on myös neuvottu vaihtamaan kirkkaan kukikkaat vaatteet maltillisempiin, kertoo Guardian. Thaimaalaisia luultavasti neuvotaan käyttämään mustia tai tummia vaatteita.

Monet maat neuvoivat kansalaisiaan käyttäytymisestä Thaimaassa suruaikana. Esimerkiksi hollantilaisia turisteja varoitettiin kritisoimasta kuninkaallista perhettä. Turisteja kehotettiin myös seuraamaan paikallisten viranomaisten määräyksiä ja kunnioittamaan paikallisia tapoja sekä seuraelämää koskevia rajoituksia.

Myös Ruotsin Bangkokin-lähetystö muistutti maanmiehiään suruajan kunnioittamisesta.

– Toimiminen tavalla, joka voidaan ymmärtää kuningashuoneen häpäisyksi, on vakava rikos Thaimaassa, kerrottiin lähetystön kotisivulla.

Suomen Bangkokin-lähettiläs Satu Suikkari-Kleven painottaa myös kunnioituksen tärkeyttä suruaikana.

– Matkailijoiden on tärkeä huomioida tämä tilanne omassa toiminnassaan ja käyttäytymisessään. 70 vuotta kuninkaana olleen Bhumibol Adulyadejin kuolema on thaimaalaisille valtavan suuri asia. Kuningas on ollut todellinen kansakunnan isähahmo, sanoi Suikkari-Kleven STT:lle.

Hallitsi seitsemällä vuosikymmenellä

Monet thaimaalaiset palvovat kuningasta lähes uskonnollisella tasolla, ja ihmiset ovat puhjenneet itkuun julkisilla paikoilla.

Kuolleen kuninkaan Bhumibol Adulyadejin tilalle nousee tämän poika, kruununprinssi Maha Vajiralongkorn, Thaimaata hallitseva sotilasjuntta kertoo.

62-vuotias Maha Vajiralongkorn ei ole thaimaalaisille läheskään yhtä tunnettu kuin isänsä. Hän viettää suurimman osan ajastaan ulkomailla, erityisesti Saksassa.

Thaimaan haaste on nyt se, ettei minkäänlaista julkista suunnitelmaa kuninkaan jälkeiselle ajalle ole tehty.

Bhumibol kuoli kuningashuoneen mukaan sairaalassa tänään hieman ennen puoltapäivää Suomen aikaa 88-vuotiaana. Kuningas oli ollut pitkään sairaana, mutta kuningashuone kertoi viikonvaihteessa poikkeuksellisesti hänen tilansa huonontumisesta.

Kuningas ehti hallita seitsemällä vuosikymmenellä: Bhumibol kruunattiin vuonna 1950.

Kuningasta arvostettiin suuresti Thaimaassa. Hän oli yhdistävä henkilö maassa, jossa jakolinjat ovat muutoin syvät.

Bhumibolin kuolema on koetus juntalle, joka kaappasi vallan vuonna 2014 vannoen vakauttavansa maan, joka kärsi poliittisesta kaaoksesta.

Armeijalla on tiiviit suhteet palatsiin, ja moni näki vallankaappauksen yrityksenä varmistaa vakaa vallanvaihdos kuninkaan pois mennessä.

STT