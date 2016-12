Tiedottaja Alex Huang ei vahvistanut mediatietoja, joiden mukaan Tsain olisi määrä tavata tulevan presidentin Donald Trumpin avustajia matkallaan. Virallisessa ohjelmassa on tapaamisia Yhdysvalloissa asuvien taiwanilaisten kanssa ja yritysvierailuja.

Tsain käynti Yhdysvaltojen kamaralla ärsyttää Kiinaa, joka on jo valmiiksi varpaillaan Trumpin ja Tsain puhelinkeskustelun seurauksena. Trump on kyseenalaistanut Yhdysvaltojen pitkäaikaisen Kiinan-politiikan, jonka mukaan Yhdysvallat ei tunnusta Taiwania. Kiina on pyytänyt Yhdysvaltoja estämään Tsaita kulkemasta ilmatilansa läpi matkallaan.

STT