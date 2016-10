Näin hän kuvailee kriittisesti sen aikaista tuotantoaan: Riitasointu– pommi, Pakotie – pommi, Kova paikka: Shadow –pommia.

Ja niin edelleen. Pommeja.

Elokuvia oli edeltänyt kassamenestys Punaisen lokakuun metsästys ja pieni rooli elokuvassa Myyntitykit, jonka monologi on edelleen myyntityöläisten klassikko.

Mutta noin muuten, ura ei ollut erityisen mestarillisella tiellä. Pitkään Baldwin oli yksi niistä näyttelevistä Baldwinin veljeksistä (muut ovat Stephen, William ja Daniel) ja Kim Basingerin mies.

– Haluatko tietää totuuden? En usko, että minulla todella on lahjoja elokuvanäyttelyyn. En ole huono siinä, mutta en usko, että minulla on lahjoja siihen, Baldwin tunnusti New Yorkerin toimittajalle.

Ehkä ei, mutta mies on upea koomikko.

30 Rockista nousuun

Baldwinin ura kääntyi komedian voittoisaan suuntaan vuonna 2006, kun hänelle ehdotettiin roolia Tina Feyn 30 Rock -sarjassa. Se sai innoituksensa sketsishow Saturday Night Livestä ja kertoo vastaavanlaisen ohjelman tekijöistä.

Baldwin palkattiin esittämään itärannikon television ja mikroaaltouunien ohjelmiston varatoimitusjohtajaa, rikasta, itsevarmaa ja puunattua Jack Donaghya.

– Olen aika humalassa, Feyn esittämä Liz Lemon huomauttaa Donaghylle yhdessä jaksossa.

– No, kyse on business-humalasta. Se on kuin rikkaiden humala. Kummin vain, autoilu on laillista.

Rooli istui Baldwinille kuin Kim Kardashian valkoiseen limousineen. Baldwin kukoisti ja sai roolistaan muun muassa kaksi Emmy-palkintoa ja kolme Golden Globea. Sarja loppui vuonna 2013.

Skandaaleja lehdissä

Baldwinin oli määrä aloittaa oma talk shown’sa, mutta ohjelma peruttiin vain muutaman jakson jälkeen, kun Baldwin kutsui valokuvaajaa rumin sanakääntein homoseksuaaliksi. Myöhemmin hän syytti ohjelman lopettamispäätöksestä vielä "homojen oikeuksia ajavien fundamentalistisiipeä".

Kerta ei ole ensimmäinen, kun Baldwin on kerännyt epäilyttävää julkisuutta.

Aiemmin Baldwin oli ehtinyt taistella Basingerin kanssa vuosikaudet lapsensa huoltajuudesta, päätyä haukkumaan lapsensa pikku siaksi julki vuotaneessa vastaajaviestissä, kirjoittamaan kirjan taistelustaan avioeroisänä ja tulemaan potkituksi lennolta, koska halusi pelata sanapeliä kännykällään.

Jonkinlaista itseironian kykyä osoitti se, että Baldwin teki lentokinasta myöhemmin Saturday Night Livessä sketsin.

Baldwinin ja SNL:n suhde on pitkä, ja hän on juontanut show’n useita kertoja.

Lokakuussa Baldwin astui täysin uusiin parrasvaloihin, kun SNL ilmoitti Baldwinin esittävän sarjan uusimmalla kaudella republikaanien presidenttiehdokasta Donald Trumpia.

Vuonna 1975 perustettu SNL tunnetaan siitä, että vaalivuosina se ottaa nasakasti kaiken ilon irti presidenttiehdokkaista. Hauskana sattumana vuoden 2008 republikaanien varapresidenttiehdokasta Sarah Palinia esitti Tina Fey.

Sarja on myös ollut monille koomikoille ponnahduslauta ylöspäin. Gerald Fordia on esimerkiksi esittänyt aikoinaan Chevy Chase ja George W. Bushia Will Ferrell.

Clinton: "Täydellinen"

Jos Trumpin kilpakumppanilta Hillary Clintonilta kysytään, Baldwin on Trumpina täydellinen .

Baldwin on itse asiassa demokraatti, mutta pari yhteistä piirrettä hänellä ja Trumpilla on myös oikeassa elämässä: molemmat ovat New Yorkin poikia, ja myös Baldwin on tiettävästi joskus haaveillut poliitikon urasta.

Tätä kirjoittaessa Baldwin on tehnyt kaksi jaksoa Trumpina. Ensimmäistä on katsottu pelkästään YouTubessa yli 16 miljoonaa kertaa ja toista yli 6,3 miljoonaa kertaa.

Mitä itse pidät Baldwinin Trumpista?

