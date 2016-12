Syyrian armeija on nyt saanut valtaansa yli kaksi kolmannesta Aleppon itäisestä osasta. LEHTIKUVA/AFP

Syyrian median mukaan Israel on yön aikana ampunut useita ohjuksia lähelle Mazzehin ilmatukikohtaa Damaskoksen lähellä. Iskut sytyttivät tulipaloja, mutta eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja, ilmoittivat valtiollisen uutistoimisto Sanan siteeraamat sotilaslähteet.

Armeija valtasi Aleppon vanhankaupungin

Syyrian armeija on vallannut Aleppon vanhankaupungin takaisin kapinallisilta, ilmoittaa sotaa tarkkaileva Syrian Observatory of Human Rights. Kapinalliset ovat pitäneet Aleppon keskiaikaista linnoitusta ympäröivää vanhankaupungin aluetta hallussaan neljän vuoden ajan. Syyrian armeija on parin viime viikon aikana saanut haltuunsa yli kaksi kolmannesta Aleppon itäisestä osasta.

Järjestön mukaan itäisestä Alepposta on paennut ainakin 80 000 ihmistä marraskuun puolivälin jälkeen, jolloin armeija aloitti operaationsa ajaakseen kapinalliset pois Alepposta. Luku ei sisällä niitä asukkaita, jotka ovat paenneet kapinallisten hallitsemille alueille, koska heidän lukumäärästään ei ole saatavissa tarkkaa tietoa.

Venäjä ilmoitti, että sotilaallisena neuvonantajana Syyriassa työskennellyt venäläiseversti on kuollut. Eversti haavoittui Aleppossa, kun kapinalliset tulittivat hallituksen joukkojen hallitsemaa aluetta.

Eversti on tähän asti korkea-arvoisin venäläinen sotilas, joka on saanut surmansa Syyriassa. Venäläisiä sotilaita on virallisten tietojen mukaan kuollut Syyriassa noin 20.

