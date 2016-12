Syyrian presidentille Bashar al-Assadille uskolliset joukot ottivat haltuunsa Sheikh Saeedin alueen varhain maanantaina kiivaiden taisteluiden jälkeen kapinallisten kanssa, kertoo Syrian Observatory for Human Rights. LEHTIKUVA/AFP

Syyriassa taistelu Aleppon kaupungista on tullut viimeiseen vaiheeseensa, ilmoitti Syyrian hallituksen armeija maanantaina. Sen mukaan hallituksen joukkojen hallussa on yli 90 prosenttia Aleppon itäosasta.

Kapinallistaistelijoiden hallinnassa on enää muutamia alueita kaupungin koillisosassa.

– Aleppon taistelu on tullut päätökseen. On vain pienen ajan kysymys, kun se romahtaa täysin, sanoi Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön johtaja Rami Abdel Rahman.

Silminnäkijöiden mukaan taisteluja pakenevat siviilit ovat ruuhkauttaneet kadut. Koska pakoon lähteneillä ei ole paikkaa, minne mennä, he istuvat nälissään jalkakäytävillä tai nukkuvat kaduilla.

Syyrian hallituksen hallitsemassa Länsi-Aleppossa oleva uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja kuvaili kaupungin itäpuolen pommituksia viime päivien kovimmiksi.

Aleppon menetys olisi kapinallisten pahin tappio sen jälkeen, kun Syyrian sota alkoi vuonna 2011. Aleppo on ollut jakautuneena kahtia vuodesta 2012.

Lapset traumatisoituneita

Yli 10 000 siviiliä pakeni vuorokauden aikana Itä-Alepposta hallituksen hallinnassa oleville alueille, kertoi Syrian Observatory for Human Rights.

Järjestön mukaan arviolta 130 000 ihmistä on paennut kodeistaan sen jälkeen, kun hallitus kuukausi sitten aloitti hyökkäyksen Itä-Aleppon takaisin valtaamiseksi.

YK:n lastenjärjestö Unicef varoitti, että kaikki Aleppon lapset kärsivät sodan aiheuttamista traumoista. Kymmenettuhannet lapset ovat Unicefin mukaan joutuneet todistamaan yhtä verisimmistä vaiheista maan lähes kuusi vuotta jatkuneen sodan aikana.

– Sodan aikana syntyneille viisi- ja kuusivuotiaille on normaalia, että heitä pommitetaan ja että heidän täytyy paeta. On normaalia olla nälissään ja piiloutua bunkkereihin. Tällainen trauma kestää hyvin kauan, sanoi Unicefin edustaja Radoslaw Rzehak.

STT