Syyrian armeija on vallannut Aleppon vanhankaupungin takaisin kapinallisilta, ilmoittaa sotaa tarkkaileva Syrian Observatory of Human Rights. Kapinalliset ovat pitäneet vanhankaupungin aluetta hallussaan neljän vuoden ajan. Syyrian armeija on nyt saanut valtaansa yli kaksi kolmannesta Aleppon itäisestä osasta.