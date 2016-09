Syyrian armeija on ilmoittanut, että viikon kestänyt tulitauko päättyy, kertoo Sana-uutistoimisto. Armeijan mukaan kapinalliset eivät ole noudattaneet tulitaukoa.

Armeijan mukaan kapinalliset eivät ole sitoutuneet yhteenkään tulitaukosopimuksen elementeistä.

– Tulitauon oli tarkoitus olla todellinen mahdollisuus lopettaa verenvuodatus, mutta aseistetut terroristiryhmät pitivät tätä sopimusta pilkkanaan, sanottiin armeijan lausunnossa.

Armeijan mukaan kapinalliset ovat tehneet yli 300 tulitaukorikkomusta.

Taistelut laantuivat merkittävästi tulitauon vuoksi, mutta loppuviikosta verenvuodatus yltyi jälleen. Yhdysvaltojen ja Venäjän välit kärjistyivät viikonloppuna, kun Yhdysvaltojen johtama liittouma iski Syyrian armeijan asemiin.

Ranskan ulkoministeri sanoi aiemmin, että Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvottelema tulitaukosopimus on ainoa mahdollisuus saada poliittinen ratkaisu Syyrian sisällissotaan.

– Sopu on erittäin hauras, kuten menneet tunnit ovat osoittaneet. Sen on kuitenkin säilyttävä toivon pilkahduksena, koska se on ainut perusta, jolta kansainvälinen yhteisö voi lähteä ratkaisemaan Syyrian kriisiä, ulkoministeri Jean-Marc Ayrault sanoi.

STT