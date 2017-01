Astanan tapaamisesta oli myös odotettu, että kapinalliset ja hallitus neuvottelevat ensimmäistä kertaa kasvokkain koko vuonna 2011 alkaneen Syyrian sodan aikana. Kaikki kyllä istuivat alkajaisiksi saman pyöreän pöydän ääreen, mutta kapinalliset kieltäytyivät sen jälkeen suorista keskusteluista. Syyksi he sanoivat hallituksen yhä jatkamat pommitukset ja hyökkäykset muun muassa Damaskoksen lähellä.

Opposition valtuuskuntaa johtavan Mohammed Alloushin mukaan Venäjä haluaa siirtyä konfliktin osapuolesta kohti neutraalimpaa roolia, mutta se ei ole onnistunut painostamaan Syyrian hallitusta ja Iranin tukemia joukkoja lopettamaan Venäjän ja Turkin välittämän tulitaukosopimuksen rikkomista.

– Tämä on todellinen testi Venäjän vaikutusvallasta Iraniin ja Syyrian hallitukseen. Jos se epäonnistuu, suurempia epäonnistumisia seuraa, Alloush sanoi Guardian-lehden mukaan.

Venäjästä ja Iranista poiketen Turkki on vastustanut Syyrian sodassa presidentti Bashar al-Assadin hallintoa, joskin Turkki näyttää luopuneen Assadin syrjäyttämisen vaatimuksesta.

"Paljon symboliikkaa"

Astanan neuvottelujen järjestämisestä vastaavat Venäjä, Turkki ja Iran. Paikalla on myös YK:n Syyria-lähettiläs Staffan de Mistura. Erona YK:n Genevessä aiemmin isännöimiin neuvotteluihin opposition edustajat tuleva aseellisista järjestöistä, eivät poliittisesta oppositiosta, jonka edustajista monet asuvat Syyrian ulkopuolella.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Wolfgang Mühlbergerin mukaan neuvottelujen järjestämissä on paljon symboliikkaa. Hänen mukaansa Venäjä, Turkki ja Iran haluavat osoittaa, että he ovat vahvimpia pelureita ja kykenevät määrittämään, mitä Syyrialle tapahtuu. Yhdysvallat ja Eurooppa on samalla sysätty sivuraiteelle.

Mühlbergerin mukaan kokouksen pitoajankohdan saneli sekä Syyrian aseellisen opposition heikentyminen Aleppon tappion jälkeen että Yhdysvaltain vallanvaihdos. Presidentti Donald Trumpille voidaan nyt näyttää, että Venäjällä, Turkilla ja Iranilla on yhteinen linja.

– Trump voi sen sitten joko hyväksyä tai hylätä, Mühlberger sanoo.

Mitä tavoitellaan?

Astanassa osapuolilla näytti olevan myös erilainen käsitys siitä, mitä neuvotteluista lopulta tavoitellaan. Syyrian presidentti Bashar al-Assad on vaatinut kapinallisia luopumaan aseista ehtona armahdukselle.

Kapinallisten mukaan tässä mennään jo vahvasti asioiden edelle.

– Me tulimme tänne vahvistamaan tulitaukoa tämän prosessin ensimmäisenä vaiheena. Ennen kuin se tapahtuu, emme etene seuraaviin vaiheisiin, Alloush sanoi AFP:n mukaan.

Mühlbergerin mukaan Astanan neuvotteluissa on kyse yhdestä askeleesta prosessissa, joka todennäköisesti jatkuu myöhemmin korkeammalla tasolla – mutta ei välttämättä Genevessä.

– Minulle suurin kysymysmerkki on, miten tämä uusi neuvotteluraide liittyy vanhaan Geneven (YK) neuvotteluprosessiin, Mühlberger sanoo.

Syyria-neuvottelujen Astanassa on määrä päättyä jo tiistaina.

STT