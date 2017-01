Tukholman Karoliinisessa sairaalassa on paljastunut vakava hoitoskandaali, kertoo sanomalehti Svenska Dagbladet. Lehden mukaan sairaala on hoitanut lähes 70:tä vaikeasti sairasta potilasta kokeellisella hoidolla ilman siihen vaadittuja lupia.

Potilaista suuri osa on ollut lapsia. Hoito on perustunut istukoista viljeltyihin kantasoluihin. Lehden mukaan potilaiden kuolleisuus on ollut suuri.

Suomessa tapauksesta uutisoi ensin Yle.

STT