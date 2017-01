New Yorkissa John F. Kennedyn kansainväliselle lentokentälle saapui runsaasti mielenosoittajia protestoimaan Yhdysvaltain uusia maahantulokieltoja ja vaatimaan kiinniotettujen lentomatkalaisten vapauttamista. LEHTIKUVA/AFP

NEW YORK

Suomen ulkoministeriö ei ole tällä hetkellä muuttamassa Yhdysvaltoja koskevaa matkustussuositustaan presidentti Donald Trumpin useiden maiden kansalaisille määräämän maahantulokiellon takia. Kielto on aiheuttanut kiinniottoja ja protesteja lentokentillä. Ulkoministeriö kuitenkin seuraa tilannetta.

Matkustussuositukset koskevat yleensä turvallisuustilannetta eikä niissä puututa muiden maiden maahantulosäännöksiin, ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrotaan.

Ministeriöön ei ole tullut ohjeistuksia Yhdysvaltojen muuttuneiden määräysten takia.

Lomamatkalaiset jumissa, perheiden jälleennäkemiset vaarassa

Yhdysvaltojen uudet, väliaikaiset maahantulokiellot ovat jo keskeyttäneet useiden maahan tai sen kautta kulkemaan pyrkineiden kansainvälisten matkustajien matkan. Lisäksi Yhdysvalloissa nyt olevat, kieltolistan maihin sidoksissa olevat ihmiset epäröivät matkustaa pelätessään, että heiltä evätään paluu, kertovat mediat.

Asetus väliaikaisesta maahantulokiellosta koskee Syyrian, Irakin, Iranin, Jemenin, Libyan, Somalian ja Sudanin kansalaisia mukaan lukien kaksoiskansalaiset sekä oleskeluluvan tai viisumin jo saaneet.

New York Timesin mukaan ainakin kolme Iranin ja Yhdysvaltain välillä operoivaa lentoyhtiötä ei enää salli Iranin kansalaisten matkustaa koneissaan Yhdysvaltoihin, vaikka näillä olisi viisumi tai oleskelulupa.

Yhdysvalloissa maanpaossa asuva iranilainen journalisti Masih Alinejad sanoo Guardianille, että maahantulokiellot uhkaavat riistää ihmisiltä näiden perheet. Hän itse ei nyt pysty tapaamaan Britanniassa opiskelevaa poikaansa, sillä poika ei pääse hänen luokseen, eikä Alinejad uskalla poistua Yhdysvalloista, koska pelkää, ettei pääse takaisin.

Kieltojen takia jumissa on myös ihmisiä, joiden oli tarkoitus matkustaa johonkin toiseen maahan Yhdysvaltain kautta, uutisoi BBC. Britanniassa työskentelevä, iranilainen Hamaseh Tayari kertoo olevansa jumissa Costa Ricassa, koska ei päässytkään palaamaan lomansa jälkeen Yhdysvaltain kautta kotiinsa Britanniaan.

New Yorkin pormestari: JFK:n tapahtumat häpeällisiä

Yhdysvaltoihin saapuneita on maahantulokieltojen jälkeen otettu kiinni lentokentillä. Kiinniotettujen kokonaismäärästä ei ole varmaa tietoa. CCN:n haastattelemien asianajajien mukaan pelkästään New Yorkissa lentokentällä kiinniotettuja olisi kymmeniä. CNN:n mukaan kaksi irakilaismiestä, jotka aiemmin otettiin kiinni, on vapautettu.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio on kuvaillut John F. Kennedyn kansainvälisen lentokentän tapahtumia häpeällisiksi. Hän kommentoi asiaa Twitterissä.

Pormestarin kanslia kertoo Twitterissä, että kentälle on saapunut vapaaehtoisia asianajajia, jotka auttavat ilmaiseksi ihmisiä, jotka on otettu kiinni Yhdysvaltain väliaikaisten maahantulokieltojen takia.

Kentällä on myös osoitettu mieltä asetusta vastaan. Tiedot protestoijien määrästä vaihtelevat. Los Angeles Timesin mukaan iltapäivään mennessä paikalle oli saapunut noin 2 000 ihmistä. Uutistoimisto AFP:n viimeisimmän tiedon mukaan protestoijia olisi joitakin satoja.

STT