Irakissa Mosulin ympäristössä käytävät taistelut ajavat etenkin niitä pakenevat lapset erittäin heikkoon asemaan, kertoo lähistöllä työskentelevä suomalainen avustustyöntekijä Johanna Lindgren. Pakolaisleireillä tyttöjen hyväksikäyttö on yleistä. Jos koulunkäynti on ylipäänsä mahdollista, se on traumatisoituneille lapsille vaikeaa.